ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Украинские силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. В Народной милиции заявили, что украинские силовики используют перемирие для укрепления позиций в районе Крымского и Трехизбенки.

"Установлено, что в район населённого пункта Троицкое с целью осуществления фортификационных работ прибыло до взвода личного состава ВСУ, а также грузовой транспорт и БМП-1", — заявил Марочко.

По его словам, используя "новогоднее перемирие", украинские силовики не только укрепляют позиции, но и наращивают силы и средства у линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин также заявил, что украинские силовики пользуются очередным перемирием, объявленным в Донбассе, для усиления своих передовых позиций.