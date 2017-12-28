Госдеп возобновил выдачу виз гражданам Турции

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Госдепартамент США принял решение полностью восстановить процесс предоставления виз гражданам Турции, сообщается в релизе ведомства.

"Государственный департамент уверен, что положение в области безопасности улучшилось в достаточной степени, чтобы обеспечить полное возобновление визовых услуг в Турции", — говорится в заявлении.