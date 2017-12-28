СМИ узнали об испытании Китаем ракеты с гиперзвуковым летательным аппаратом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Китай впервые провел испытания нового типа баллистической ракеты, оснащенной гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, сообщает издание The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.
Источник издания добавил, что DF-17 создана специально для выведения гиперзвукового планирующего летательного аппарата.
По оценкам американской разведки, DF-17 является ракетой средней дальности с радиусом действия от 1,8 тысячи до 2,5 тысячи километров. Ракета способна переносить ядерный и неядерный грузы, а также гиперзвуковой планирующий летательный аппарат. Ее также можно оснастить маневрирующей боеголовкой.
Как пишет издание, в общей сложности в период 2014-2016 годов Китай провел уже семь испытаний гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов. Разработкой таких аппаратов также занимаются США и Россия, однако эти страны не испытывали систему их оперативного запуска.
Официального подтверждения о проведении данных испытаний от китайских властей не поступало.