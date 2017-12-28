СМИ узнали об испытании Китаем ракеты с гиперзвуковым летательным аппаратом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Китай впервые провел испытания нового типа баллистической ракеты, оснащенной гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, сообщает издание The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

По данным источника, два испытания новой ракеты типа DF-17 прошли 1 и 15 ноября. Он уточнил, что испытания завершились успешно, и ракета "достигла цели с точностью до нескольких метров".

Источник издания добавил, что DF-17 создана специально для выведения гиперзвукового планирующего летательного аппарата.

По оценкам американской разведки, DF-17 является ракетой средней дальности с радиусом действия от 1,8 тысячи до 2,5 тысячи километров. Ракета способна переносить ядерный и неядерный грузы, а также гиперзвуковой планирующий летательный аппарат. Ее также можно оснастить маневрирующей боеголовкой.

В американской разведке полагают, что DF-17 разработана на основе ракеты малой дальности DF-16B. Ожидается, что к 2020 году ракета выйдет на исходную рабочую мощность.

Как пишет издание, в общей сложности в период 2014-2016 годов Китай провел уже семь испытаний гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов. Разработкой таких аппаратов также занимаются США и Россия, однако эти страны не испытывали систему их оперативного запуска.

Официального подтверждения о проведении данных испытаний от китайских властей не поступало.