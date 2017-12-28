На Украине рассказали, когда пройдет второй этап обмена пленными

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что второй этап обмена пленными в Донбассе может состояться в ближайшие время, формула пока не известна.

В среду на Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

"Формулу никто сегодня не знает, потому что это вопрос переговоров. Что касается, что это может быть в ближайшее время — это действительно правда. Во время подготовки во время этого обмена мы наработали большое количество процедур, которые нам облегчат жизнь в будущем", — сказала Лутковская в комментарии телеканалу "112 Украина" в четверг. По ее словам, в частности, наработан механизм верификации пленных.

"Сегодня мне кажется, второй этап пойдет значительно проще и значительно с большими шансами на быстрый успех", — добавила омбудсмен.