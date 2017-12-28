КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Администрация Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе в 2014 году помешала выводу из Крыма украинских боевых кораблей, заявил бывший исполняющий обязанности замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко.

На тот момент владельцем предприятия был нынешний президент Петр Порошенко.

Сенченко выступил сегодня в Оболонском районном суде Киева. Он является свидетелем по делу против бывшего лидера страны Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене. Сенченко, в частности, рассказал, как весной 2014 года работал над возвращением Украине военных кораблей после референдума в Крыму.

По его словам, в мае "был совершенно дикий эпизод", когда четыре украинских предприятия потребовали от администрации Севастополя не выпускать из бухты украинские корабли, пока они не рассчитаются за ремонты.

"Причем долги были копеечные, по 300-400 тысяч гривен (10-15 тысяч долларов по текущему курсу), не миллионные", — сказал Сенченко. По его мнению, это была одна из причин, по которой боевое ядро украинского флота осталось в Крыму.

Он отметил, что среди этих предприятий был и Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе. Как добавил Сенченко, всего из Крыма вывели 35 кораблей, катеров и судов военно-морских сил Украины.

Весной 2014 года часть украинских кораблей по договоренности с российской стороной покинула Крым и передислоцировалась в Одессу. В 2015-м российские власти национализировали Севастопольский морской завод.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>