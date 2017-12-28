Акула едва не откусила руку американцу, который пытался ее спасти

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В США рыбак чуть не остался без руки, когда пытался спасти пойманную им акулу. Видеозапись инцидента опубликована на сайте Daily Mail.

На кадрах видно, как мужчина пытается плоскогубцами извлечь из пасти морского хищника крючок. Акула, до этого лежавшая "без сознания", внезапно попыталась укусить своего спасителя за руку.

К счастью, рыбак продемонстрировал отличную реакцию и успел отдернуть руку, оставив в зубах хищницы только плоскогубцы. После того как акула успокоилась, мужчина все же сумел вытащить крючок и отпустил ее назад в море. Инцидент произошел 17 декабря, уточняет Daily Mail, однако видео появилось в Сети только в четверг.