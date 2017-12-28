На юге Италии после ДТП с автобусом госпитализировали 15 пассажиров

РИМ, 28 дек — РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали и были доставлены в больницы после ДТП с автобусом на юге Италии, сообщает полицейское управление провинции Реджо-ди-Калабрия.

На борту автобуса, следовавшего из "материковой" части Италии в сицилийский город Катания, находились 45 пассажиров. Ранним утром в четверг он по пока неизвестным причинам опрокинулся на левый борт в районе городка Вилла-Сан-Джованни на подъезде к Мессинскому проливу.

Прибывшим на место спасателям и полиции пришлось на 40 минут перекрыть участок трассы, чтобы оказать помощь пострадавшим и вернуть транспортное средство в обычное положение.

Все 15 пострадавших на машинах скорой помощи доставлены в больницы. Тяжелые травмы получили две женщины, их жизнь вне опасности.