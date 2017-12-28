Россия и Китай не допускают возможности военного разрешения проблемы КНДР

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия и Китай категорически не приемлют даже разговоров о военном решении ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"И Китай, и Россия занимают солидарную позицию, ориентированную на поиск политико-дипломатического решения вопроса и категорическое неприятие любых вариантов, даже разговоров о каком-то военном решении, потому что все это самым непосредственным образом может отразиться на наших странах", — сказал Денисов.

Он напомнил, что полигон, где КНДР проводит свои ядерные испытания, находится всего в 100 километрах от китайско-корейской границы, посол также указал на географическую близость российского Дальнего Востока от региона. "Так или иначе военное решение просто неприемлемо", — подчеркнул он.