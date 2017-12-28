СМИ: в Нидерландах эвакуировали людей из поезда из-за письма с угрозами

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Полиция Нидерландов эвакуировала пассажиров поезда, следующего из Амстердама в Берлин, из-за письма с угрозами, сообщает телерадиокомпания RTL со ссылкой на властей.

По данным телерадиокомпании, эвакуация произошла у станции нидерландского города Олдензал близ границы с Германией. На месте работают полицейские, специалисты с собаками исследуют поезд на наличие взрывчатки.

Полиция королевства подтвердила эвакуацию, сообщив, что она проводится из-за "подозрительной ситуации". Получение письма с угрозами подтвердил телерадиокомпании представитель государственной компании ProRail, управляющей железнодорожной сетью Нидерландов.

Ранее в четверг в Германии из-за подозрительных писем, поступивших в канцелярию, перекрыли правительственный район в немецком Эрфурте. Согласно информации немецкой полиции, данных отправителя писем нет, одно из них прислано из Великобритании. Радиоактивных веществ в конвертах не обнаружено, в настоящее время эксперты проверяют наличие взрывчатых веществ.