ООН обеспокоена гибелью мирных жителей из-за авиаударов коалиции в Йемене

ЖЕНЕВА, 28 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН обеспокоена ростом количества погибших мирных жителей из-за авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене, говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН в Йемене Джейми МакГолдрика, распространенном в четверг пресс-службой управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам.

"Сообщения офиса Верховного комиссара ООН по правам человека указывают на то, что 26 декабря в результате авиаударов по многолюдному рынку в районе Аттазия провинции Таиз погибло порядка 54 мирных жителей, включая восемь детей, а также 32 человека получили ранения, в том числе шесть детей", — заявил он.

МакГолдрик отметил, что за последние дни районы деревень в Аль Хайме оказались в полной блокаде со стороны хуситов, которые де-факто руководят страной, а также попадали под непропорциональный обстрел со стороны коалиции, что привело к жертвам среди мирного населения и переселению людей.

"Эти случаи показывают полное пренебрежение жизнями людей всеми сторонами конфликта, включая коалицией, возглавляемой Саудовской Аавией, и продолжают появляться в этой абсурдной войне, которая привела к разрушению страны и несоразмерным страданиям жителей, которые наказываются в результате бесполезной военной кампании с обеих сторон", — подчеркнул МакГолдрик.

Он добавил, что с начала возобновления конфликта в Йемене прошла 1 тысяча дней. Однако он не имеет военного решения, а должен быть урегулирован политическим путем.