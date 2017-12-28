Порошенко назвал условия для возобновления закупок российского газа

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может возобновить закупки газа у России, если его цена будет невысокой.

"Они стучат: может, возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей", — сказал Порошенко в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года. В 2016-2017 годах Киев закачивал в хранилища газ, поставленный по реверсу из Европы.

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку газа.

На прошлой неделе суд обязал украинскую компанию закупать у России не менее пяти миллиардов кубометров газа в год.

Кроме того, "Нафтогаз" должен выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов задолженности за поставки, а также 0,03 процента этой суммы за каждый день просрочки, начиная с 22 декабря (это примерно 600 тысяч долларов).