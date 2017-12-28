Захарова оценила последствия решения Японии развернуть ПРО США

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Решение Японии развернуть американские комплексы ПРО негативно отразится на переговорах по мирному договору между Москвой и Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Недавнее решение правительства Японии о размещении на своей территории американских комплексов ПРО Aegis Ashore вызывает, конечно, глубокое сожаление, серьезную обеспокоенность", — сказала она на брифинге в четверг.
По ее словам, "какими бы аргументами и мотивами оно не прикрывалось, совершенно очевидно, что развертывание упомянутых систем представляет собой еще один шаг в направлении создания полноценного Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента глобальной ПРО США".
Она призвала учитывать то, что "упомянутые комплексы оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять и ударные вооружения".