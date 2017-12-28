Захарова оценила последствия решения Японии развернуть ПРО США

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Решение Японии развернуть американские комплексы ПРО негативно отразится на переговорах по мирному договору между Москвой и Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Недавнее решение правительства Японии о размещении на своей территории американских комплексов ПРО Aegis Ashore вызывает, конечно, глубокое сожаление, серьезную обеспокоенность", — сказала она на брифинге в четверг.

По ее словам, "какими бы аргументами и мотивами оно не прикрывалось, совершенно очевидно, что развертывание упомянутых систем представляет собой еще один шаг в направлении создания полноценного Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента глобальной ПРО США".

Она призвала учитывать то, что "упомянутые комплексы оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять и ударные вооружения".

"На практике это будет означать очередное нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцами при фактическом содействии Японии. Мы рассматриваем данный шаг японской стороны как идущий в разрез с усилиями по обеспечению мира и стабильности в регионе. Кроме того, подобные действия Токио прямо противоречат приоритетной задаче формирования доверия в военно-политической области между Россией и Японией и, к сожалению, окажет негативное влияние на общую атмосферу двусторонних отношений, включая переговоры по проблеме мирного договора", — заявила официальный представитель МИД РФ.