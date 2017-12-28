АНКАРА, 28 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Арестовано 11 человек, причастных к подготовке теракта в Стамбуле 13 декабря во время саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает газета Sozcu в четверг.

Ранее стамбульская полиция при содействии сотрудников турецкой разведки провела операцию в городском районе Шириневлер, в ходе которой был обыскан припаркованный автомобиль. В находившемся в нем огнетушителе были обнаружены 60 килограммов взрывчатых веществ, которые, по мнению правоохранительных органов, планировалось использовать для организации теракта с участием смертника. В рамках следствия были задержаны 20 подозреваемых, среди которых – член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Согласно результатам расследования, человек, контактирующий с одним из боевиков РПК в Диярбакыре, купил в Стамбуле микроавтобус, который впоследствии контролировался разведывательными подразделениями. Отмечается, что атака планировалась на участников саммита ОИС, который проходил в Стамбуле 13 декабря.

В четверг в рамках следствия после необходимых процедур из 20 ранее задержанных 11 человек было арестовано, пятеро освобождены под подписку о невыезде.