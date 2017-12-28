Президент Южной Осетии заявил, что республика должна быть в составе России

ЦХИНВАЛ, 28 дек — РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил в четверг, что республика должна быть в составе России.

В июне Бибилов заявил, что народ Южной Осетии хочет провести референдум о вхождении в состав России, "рано или поздно" республика к этому придет. Бибилов говорил также, что референдум по вхождению Южной Осетии в состав РФ, скорее всего, состоится в 2017 году.

"Южная Осетия должна быть в составе России. Это наша историческая родина. Мы вне России живем 80 лет, но сегодня мы тоже фактически Россия — наши граждане являются и гражданами РФ, наша экономика завязана на России, зарплаты и программы финансируются из российского бюджета", — цитирует Бибилова агентство Sputnik Южная Осетия.

Как отметил Бибилов, руководство Южной Осетии готово провести референдум в любое время.

Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости. Руководители РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Между Цхинвалом и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвале — представительства ДНР и ЛНР.

Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.