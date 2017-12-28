Силовики обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (380)

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по западу Донецка, выпустив 11 мин, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске ранее согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"В 13.55 в направлении поселка Трудовские с позиций ВСУ выпущено 11 мин. Призываем миссию ОБСЕ зафиксировать данный факт нарушения режима тишины со стороны украинского военного командования и напомнить украинской стороне о взятых на себя обязательствах", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.