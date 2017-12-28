Джентилони заявил, что останется премьером Италии до выборов

РИМ – 28 дек, РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что останется во главе Совета министров страны до всеобщих выборов, которые, как ожидается, пройдут в марте следующего года.

"Думаю, что все, что я мог бы ответить на этот вопрос, может быть использовано против меня", — заявил он в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности вновь возглавить правительство Италии.

По его словам, нынешнее правительство не собирается "класть весла в лодку".

"Я буду руководить до выборов, когда, я надеюсь, моя политическая роль даст возможность получить исполнительный орган с четкими характеристиками. Помимо того, что я буду исполнять обязанности председателя Совета министров, я внесу свой вклад в избирательную кампанию своей Демократической партии." — сказал Джентилони, год назад сменивший на посту премьера лидера Демпартии Маттео Ренци.

Таким образом Джентилони подтвердил информацию итальянских СМИ, согласно которой он не уйдет в отставку в случае досрочного роспуска парламента.

Ранее в ходе пресс-конференции Джентилони заявил, считает важным, что его правительству удалось прийти к организованному завершению своих полномочий. По его словам, резкое прекращение работы нынешнего состава правительства стало бы разрушительным для страны.

Как ожидается, уже сегодня он отправится на прием к президенту страны Серджо Маттарелле. По данным местных СМИ, глава государства может принять решение о роспуске палат национального парламента и назначении очередных парламентских выборов. Предыдущие всеобщие парламентские выборы в Италии проходили в феврале 2013 года.