Число жертв при двойном теракте в Кабуле возросло до 41

Афганские силы безопасности рядом с местом нападения террористов-смертников в Кабуле, Афганистан. 28 декабря 2017

Афганские силы безопасности рядом с местом нападения террористов-смертников в Кабуле, Афганистан. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Число погибших при двойном теракте в Кабуле возросло до 41 человека, пострадавших — до 84 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя Министерства общественного здравоохранения.

Ранее сообщалось о 40 погибших и более 50 пострадавших.

По данным телеканала, среди погибших и пострадавших есть женщины и дети.

Первый взрыв прогремел утром на западе Кабула. По данным МВД, его устроил террорист-смертник, а целью атаки стало местное информационное агентство и культурный центр. Позднее сработали две магнитные мины, установленные на стенах культурного центра.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.