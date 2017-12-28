Брат премьера Косово пригрозил активизировать албанских боевиков

БЕЛГРАД, 28 дек – РИА Новости. Депутат парламента самопровозглашенной республики Косово и младший брат премьера Рамуша Харадиная – Даут, пригрозил активизировать боевиков Освободительной армии Косово (ОАК), когда начнутся аресты по обвинениям Международного суда по военным преступлениям в крае.

Ранее президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи назвал формирование Специального международного суда по преступлениям в Косово и Метохии исторической несправедливостью по отношению к Приштине и ветеранам ОАК.

Приштинские СМИ в конце декабря сообщили, что первые обвинения в военных преступлениях вскоре могут быть выдвинуты парламентарию и брату премьера Дауту и дяде президента Тачи Азему Сулья, которые ранее отвечали перед различными судами за деятельность в рядах ОАК, но в настоящее время находятся на свободе.

"Инструмент ОАК снова будет активизирован в Косово, когда начнутся аресты по постановлению специального суда. Я не представляю военное крыло, я гражданин Косово. Мое величайшее достижение – прошедшая война, и я всегда готов поддержать друзей. ОАК не совершала преступлений, только Сербия", — цитирует Харадиная-младшего телеканал Sitel и ряд приштинских СМИ.

Ранее часть косовских депутатов подали заявку в парламент на отзыв ранее принятого Закона о поддержке формирования Специального международного суда, но не набрали большинства мандатов, а заксобрание ушло на зимние каникулы.

Среди вероятных обвиняемых СМИ региона называли множество представителей нынешнего руководства самопровозглашенной республики. Сам глава Косово Тачи, премьер Харадинай, глава парламентской "Инициативы за Косово" Фатмир Лимай, спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат премьера Даут, как и многие другие члены победившей на парламентских выборах в июне коалиции являются ветеранами ОАК и считаются в Сербии военными преступниками.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.