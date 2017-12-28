Теракт в Кабуле является попыткой подавить СМИ, считает правозащитник

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Теракт в Афганистане в четверг, жертвами которого по последним данным стали 40 человек, был предпринят с целью подавить средства массовой информации в стране, которые информировали население о возрастающем количестве терактов, заявил РИА Новости представитель организации Nai, выступающей в защиту СМИ, Сабер Фахим (Saber Fahim).
По его словам, сегодняшняя атака стала "самой худшей за последние месяцы".
Взрыв прогремел в четверг утром на западе Кабула, в результате погибли 40 человек, ранения получили по меньшей мере 30 человек. Целью атаки, по предварительным данным, стало местное информационное агентство и культурный центр.1TV со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД Нусрата Рахими, первое взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. Позднее сработали две магнитные мины, установленные на стенах культурного центра. По словам Рахими, все жертвы стали следствием атаки террориста-смертника.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок. По данным телеканала, радикальное движение "Талибан"* отрицает свою причастность к взрывам.
*Террористическая организация, запрещенная в России.