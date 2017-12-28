Теракт в Кабуле является попыткой подавить СМИ, считает правозащитник

Полицейский рядом с местом нападения террористов-смертников в Кабуле, Афганистан. 28 декабря 2017

Полицейский рядом с местом нападения террористов-смертников в Кабуле, Афганистан. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Теракт в Афганистане в четверг, жертвами которого по последним данным стали 40 человек, был предпринят с целью подавить средства массовой информации в стране, которые информировали население о возрастающем количестве терактов, заявил РИА Новости представитель организации Nai, выступающей в защиту СМИ, Сабер Фахим (Saber Fahim).

"Насколько мы понимаем, СМИ заявляют, что количество терактов в отношении невинных жителей в Афганистане растет. Эти новости, конечно, злят террористов. Они (террористы) хотят заставить СМИ замолчать, (принуждая их) не поднимать (вопрос) о том, что жестокость со стороны террористических группировок существует (в Афганистане)", — заявил Фахим.

По его словам, сегодняшняя атака стала "самой худшей за последние месяцы".

Взрыв прогремел в четверг утром на западе Кабула, в результате погибли 40 человек, ранения получили по меньшей мере 30 человек. Целью атаки, по предварительным данным, стало местное информационное агентство и культурный центр.

Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД Нусрата Рахими, первое взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. Позднее сработали две магнитные мины, установленные на стенах культурного центра. По словам Рахими, все жертвы стали следствием атаки террориста-смертника.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок. По данным телеканала, радикальное движение "Талибан"* отрицает свою причастность к взрывам.

*Террористическая организация, запрещенная в России.