ИГ* взяла на себя ответственность за теракт у мечети в Кабуле

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в столице Афганистана, сообщает Рейтер со ссылкой заявление боевиков.
Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД Нусрата Рахими, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, при этом взрыве и погибли люди. Затем сработали две магнитные мины, установленные на стенах культурного центра.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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