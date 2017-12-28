ИГ* взяла на себя ответственность за теракт у мечети в Кабуле

Полицейские рядом с местом нападения террористов-смертников в Кабуле, Афганистан. 28 декабря 2017

Полицейские рядом с местом нападения террористов-смертников в Кабуле, Афганистан. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Террористическая организация "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт в столице Афганистана, сообщает Рейтер со ссылкой заявление боевиков.

Взрыв прогремел утром на западе Кабула, погибли 40 человек, ранения получили по меньшей мере 30. Целью атаки, по предварительным данным, стало местное информационное агентство и культурный центр.

Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД Нусрата Рахими, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, при этом взрыве и погибли люди. Затем сработали две магнитные мины, установленные на стенах культурного центра.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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