В Британии считают, что Лондону следует открыть посольство в Дамаске

ЛОНДОН, 28 дек — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания должна вновь открыть посольство в Дамаске, это даст ей возможность получать информацию "из первых рук", заявила в интервью РИА Новости независимый член палаты лордов и ее бывшая вице-спикер, социолог и правозащитница баронесса Куинсберийская Кэролайн Кокс.

"Рекомендация, которую правительство пока не принимает, – это вновь открыть посольство в Дамаске. Я считаю, что, открыв посольство, Британия будет получать информацию о том, что происходит в Сирии, из первых рук, а не из других источников, турецких и каких-то еще", — отметила баронесса.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

Все сотрудники британского посольства были вывезены в марте 2012 года по распоряжению тогдашнего министра иностранных дел Уильяма Хейга, тогда же посольство полностью прекратило свою деятельность.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.