Президент Эстонии пообещала на месяц переехать в русскоязычную Нарву

ТАЛЛИН, 28 дек — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пообещала на месяц переехать в Нарву, расположенную на границе с Россией.
"Кстати, я пообещала на месяц переехать в Нарву со всей своей канцелярией, когда Vaba Lava закончит строительство своего здания, чтобы показать, что эстонская община, эстонское общество присутствует в Нарве, ценит Нарву", — сказала Кальюлайд, добавив, что с этим городом ее связывают позитивные воспоминания.
Открытие комплекса запланировано на 17 ноября будущего года.
В Нарве 96 процентов жителей считают родным русский язык.