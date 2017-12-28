В МИД России заявили о готовности США и КНДР работать по "дорожной карте"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вашингтон и Пхеньян не отвергали российско-китайскую "дорожную карту" по КНДР, готовы по ней работать, но на определенных условиях, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Наш план, прежде всего в части, касающейся проявления взаимной военной сдержанности, не отвергается ни одной из сторон. Определенный парадокс заключается, может быть, в том, что их (США и КНДР – ред.) отношение к нашему плану очень похоже. А именно — ни да, ни нет", — сказал он.

По словам Бурмистрова, "ни одна из двух сторон не принимает полностью наш план". "При этом каждая из сторон готова с этим планом работать, готова вносить в него определенные коррективы, замечания, но при определенных условиях", — сказал он.

Дипломат отметил, что российская сторона открыта к обсуждению и дополнению "дорожной карты", "это не догма, не какой-то окончательный документ". "Мы приветствуем желание сторон именно работать над текстом "дорожной карты" и двигаться по ней. Это то, что опять-таки сближает позиции сторон", — сказал посол по особым поручениям МИД РФ.

Москва при поддержке Пекина предложила поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. Впервые о кратком содержании "дорожной карты" рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в июне нынешнего года. Первым этапом плана, который иногда называют "двойным замораживанием", должно стать снижение военной напряженности: отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.

Второй этап предполагает запуск прямых переговоров, как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом. При этом, как отмечали в МИД РФ, главной темой возможных прямых переговоров США и КНДР могло бы стать обсуждение принципов мирного сосуществования. Третий этап реализации плана предполагает запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в северо-восточной Азии.