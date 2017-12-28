В МИД призвали делать все, чтобы предотвратить военную катастрофу в КНДР

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Москве считают, что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить военную катастрофу на Корейском полуострове, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Сейчас мы находимся перед лицом крупного военного конфликта, который может стать явью, если будет реализован военный план решения. И нам необходимо сделать все возможное, чтобы этого не случилось", — сказал он.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.