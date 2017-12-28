"Не просто играют с огнем": в МИД России считают, что США провоцируют КНДР

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США, проводя военные учения, провоцируют КНДР на дальнейшие шаги, которые могут привести к полному экономическому эмбарго Пхеньяна, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Такое впечатление, США не просто испытывают на прочность северокорейцев, не просто играют с огнем, а как будто это намеренно делается, чтобы спровоцировать Пхеньян на какие-то дальнейшие шаги, которые могут привести к затягиванию санкционной удавки, к полной экономической блокаде", — сказал он.

По словам Бурмистрова, РФ не получила от США ответа, как такие шаги приближают мировое сообщество к урегулированию на Корейском полуострове.

"Тем более странно звучат идеи, которые сейчас приняли на вооружение в администрации США, они, кстати, ничем не отличаются от того, чем занималась предыдущая администрация – усилить давление, в том числе в военной области. Такие действия могут иметь обратную реакцию, неадекватную в военном смысле. Если США к этому ведут дело, тогда в их словах и выражениях есть последовательность и логика. Если они этого не хотят, мы призываем вернуться к дипломатическим вариантам, это сделать несложно", — отметил он.