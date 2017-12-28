Реализация "военной опции" США по КНДР приведет к катастрофе, заявили в МИД

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Реализация "военной опции" США по КНДР приведет к катастрофе небывалых масштабов, так как этот регион — самый милитаризованный в мире, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Что касается того, есть ли какие-то другие планы решения проблемы Корейского полуострова, то да, они есть. Например, есть так называемая военная опция в США. Это, конечно, не документ, но все неоднократно слышали от американских официальных лиц, что военный вариант существует, хотя он не является приоритетным. Фраза обставляется разными оговорками, но, тем не менее, военная опция, как вариант решения проблем полуострова, существует в головах американской элиты, и мы это тоже не можем игнорировать", — сказал он.

По словам Бурмистрова, "совершенно ясно, что результатом реализации военного плана (США) будет не урегулирование вопросов Корейского полуострова, а крупная военная катастрофа". "Причем катастрофа небывалых доселе в истории масштабов. Потому что речь идет не только о крупном военном конфликте, но и о конфликте, который потенциально имеет ядерную составляющую", — сказал он.

Дипломат отметил, что "район Северо-Восточной Азии, конкретно Корейский полуостров, – это самый милитаризованный региона мира".