Новый вице-президент Зимбабве принял присягу

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший главнокомандующий войсками обороны Зимбабве (ZDF) генерал Константино Чивенга в четверг принял присягу в связи со вступлением в должность вице-президента страны, сообщает местное издание Herald.

"Верховный судья Люк Малаба пригласил генерала Чивенгу принять должностную присягу. Генерал Чивенга принял присягу", — пишет издание. По информации издания, президент страны Эммерсон Мнангагва присутствовал на церемонии.

Законодательство Зимбабве предусматривает двух вице-президентов: своим вторым заместителем президент Мнангагва назначил бывшего министра госбезопасности Кембо Мохади. Как пишет издание, Мохади также в четверг принял присягу.

Ранее сообщалось, что Чивенга ушел в отставку с должности главкома на фоне сообщений о его предстоящем назначении заместителем главы государства.

Чивенга был фактическим руководителем операции военных, которая в ноябре привела к окончанию 37-летней эпохи правления президента Роберта Мугабе. Представители армии, недовольные отстранением Мнангагвы с должности вице-президента, взяли под контроль ключевые объекты в столице Зимбабве Хараре. Мугабе был вынужден сложить с себя полномочия главы государства после того, как правящая партия начала процедуру импичмента.