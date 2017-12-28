Военный конфликт в КНДР может начаться случайно, завили в МИД России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове характеризуется беспрецедентным уровнем напряжённости, растет опасность скатывания к неспровоцированному конфликту, который может начаться случайно, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"С тех пор ситуация на Корейском полуострове характеризуется беспрецедентным уровнем напряжённости, растет опасность скатывания к вооруженному конфликту, неспровоцированному, но который может начаться в силу случайных обстоятельств", — сказал он.

По словам Бурмистрова, в Северо-Восточной Азии накоплено "такое количество всевозможных вооружений, что сам по себе он (регион) является пороховой бочкой". "Поэтому даже в результате случайных инцидентов может запуститься цепная реакция военных конфликтов", — отметил российский дипломат.