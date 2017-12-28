В Киеве сообщили о начале переговоров по второму этапу обмена пленными

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что переговоры с ополченцами о втором этапе обмена пленными уже идут.

"Не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23-25 ​​человек уже подтверждены, <…> они готовы для обмена", — сказала Луценко, которую цитирует сайт телеканала " 112 Украина ". Кроме того, она напомнила, что президент Порошенко планирует "серьезно провести работу" по обмену пленных на украинцев, осужденных в России.

"Для этого сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России. Эта стратегия разрабатывается и будет серьезно воплощена в жизнь", — добавила Луценко.

Накануне в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики передали Киеву 73 человека, а тот вернул 163 человек ДНР и 73 — ЛНР. При этом Порошенко заявил, что среди возвращенных пленных не были ни одного из 15 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, — их оставили для обмена на Олега Сенцова и других украинцев, отбывающих наказание в России.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его сообщник Александр Кольченко получил 10 лет, а еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, — по семь лет. Позже президент России помиловал Афанасьева.