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Украина в 2017 году: в ожидании выборов и в ссорах с соседями

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (365)
11:2628.12.2017
(обновлено: 11:28 28.12.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУкраинский военнопленный. Архивное фотоУкраинский военнопленный. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Уходящий 2017 год был для Украины годом относительной политической стабильности: властям удалось дать старт ряду ключевых реформ, предотвратить массовые протесты, а также избежать досрочных выборов, сохранив парламентское большинство.

Лидер австрийской право-националистической Партии свободы Ханс-Кристиан Штрахе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Майдан — заговор спецслужб". В Австрии к власти пришли противники Киева

Во внешней политике год можно назвать успешным лишь отчасти: Киеву наконец удалось получить безвизовый режим с Евросоюзом, завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации с ЕС, при этом серьезно испортить отношения с западными соседями на фоне дискуссий во вопросам истории и принятого закона об образовании. В отношениях с Москвой потепления тоже не произошло — антироссийская риторика в Киеве лишь усиливается.

Будущий год будет промежуточным этапом перед плановыми парламентскими и президентскими выборами, которые пройдут в 2019 году. По мнению экспертов, внутриполитическая борьба на Украине будет усиливаться, однако серьезных потрясений ждать не стоит.

Земля уходит из-под ног
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Земля уходит из-под ног

Год реформ и политических торгов

Представитель СЦКК наблюдает за ремонтом моста. Архивное фото
© РИА Новости
Европа упрашивает Россию вернуться в Донбасс: еще немного и будет поздно
Если 2016 год ознаменовался для Украины длительным политическим кризисом на фоне смены правительства и рядом громких коррупционных скандалов, то уходящий стал годом стабилизации как в политике, так и в экономике. В стране стартовали масштабные судебная, пенсионная, образовательная и медицинская реформы. Несмотря на проблемы и конфликты внутри парламента, крупнейшим партиям власти — "Блоку Петра Порошенко" и "Народному фронту" — удавалось сохранить коалицию и принимать нужные законопроекты.

"Произошла социально-экономическая и политическая стабилизация. Да, это стабилизация на дне, стабилизация в состоянии комы, но хуже за этот год не стало. Доходы граждан росли, мы видим оживление на рынке недвижимости, на автомобильном рынке, что говорит о том, что люди адаптировались к новым экономическим реалиям", — считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Люди, будьте людьми
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Люди, будьте людьми

Украинские политики в этом году начали формировать свои команды и программы в преддверии выборов 2019 года. Во власти заговорили о возможном объединении президентского "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" экс-премьера Арсения Яценюка. Такой проект, по мнению соратников президента, мог бы обеспечить президенту переизбрание на второй срок и сохранить место во власти всем группам влияния. Однако сторонам пока не удается договорится.

Неудавшаяся попытка нового "майдана"

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, освобожденный своими сторонниками после задержания сотрудниками правоохранительных органов Украины в Киеве. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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От угроз прыгнуть с крыши до нового майдана: один день из жизни Саакашвили
Осень на Украине традиционного сопровождалась митингами. Одним из их организаторов в этом году стал бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Власти лишили политика украинского гражданства и открыли уголовное дело о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.

С 17 октября у здания Рады разбит палаточный городок, участники которого требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. К этим требованием позже добавилось требование об импичменте президента Петра Порошенко. Однако протест не нашел отклика у граждан Украины, так как заявленные лозунги не понятны обычным людям, а сам Саакашвили не пользуется популярностью. В связи с этим политик даже был вынужден сделать паузу в протестной деятельности на период праздников, мотивируя это нежеланием "дергать людей" на Новый год и Рождество.

Полет не удался
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Полет не удался

Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Миша без крыши. Как и почему в Киеве задержали Саакашвили
Согласно последним данным соцопросов, украинцы абсолютно недовольны властью и почти половина считает, что в стране ничего хорошего не сделано. При этом большинство не готовы участвовать в протестах. По мнению эксперта Бортника, в украинском обществе наблюдается "нарастание социального отчуждения и социальной анемии".

"Страна находится в кризисе, в то же время 40-60% граждан не участвуют ни в каких политических процессах, чувствуют себя чуждыми государству, не хотят даже идти голосовать, не интересуются политикой. Второй тренд — это разрушение видения будущего. Сегодня общество разделено относительно того, куда идти — на Восток или на Запад, а власть не может сформировать реальное национальное направление, поскольку поход в ЕС и НАТО, фактически, сегодня заблокирован нашими партнерами на Западе", — сказал он.

Битва за Саакашвили
© REUTERS / Valentyn OgirenkoВо вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Во вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoУ подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
У подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
© REUTERS / Gleb GaranichПозже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Позже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.
© REUTERS / Gleb GaranichМикроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Микроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСлужба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.Задержание Михаила Саакашвили в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
© REUTERS / Gleb GaranichВо время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Во время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoГенпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПолиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками Национальной гвардии в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.
© REUTERS / Gleb GaranichОднако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
Однако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.
© REUTERS / Gleb GaranichСторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Сторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.
© REUTERS / Gleb GaranichАктивисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.Столкновения сторонников Михаила Саакашвили с сотрудниками полиции в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.
© REUTERS / Gleb GaranichПосле освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.Михаил Саакашвили со своими сторонниками в Киеве. 5 декабря 2017
© REUTERS / Gleb Garanich
После освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.
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Внешние успехи и разногласия с соседями 

Сторонники евроинтеграции на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ющенко предрек Украине еще четыре "майдана"
Своим главным успехом во внешней политике украинские власти называют предоставление Киеву безвизового режима с ЕС. Порошенко назвал это решение "гигантским шагом" в Европу, которое свидетельствует о разрыве с постсоветским прошлым. По его мнению, это решение также является признанием положительных сдвигов на пути реформ. Однако по мнению экспертов, отсутствие визовых ограничений выгодно больше ЕС, но не самой Украине, так как из нее будут уходить деньги и человеческие ресурсы.

"Нам говорят, что приобретение безвизового режима — достижение чрезвычайной важности. При этом статистические данные показывают, что после введения безвиза люди не стали больше ездить в Европу, и количество отказов осталось на прежнем уровне", — считает украинский политолог Константин Бондаренко.

По его мнению, 2017 год показал, что евроинтеграция — это "тупиковый путь развития". "Евроинтеграция как таковая — это тупиковый путь развития. На уровне лозунгов, на уровне каких-то декораций она еще возможна в дальнейшем. Но что касается дальнейшей политики, дальнейшего развития Украины, то, наверное, нужно искать другие пути", — заявил он.

Приплыли
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Приплыли

Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя. Март 2014. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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"Умоются кровью": на Украине рассказали, какую участь Майдан готовил Крыму
Еще одной победой власти считают решение США и Канады, которые разрешили поставки Украине оборонительного летального оружия. Порошенко заявил, что летальное оружие из США нужно Киеву не для наступления, а для "защиты украинских воинов и мирного населения". РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Эксперты также отмечают нарастание тренда изоляции Украины на внешнеполитической арене: только за последнее время Киев умудрился испортить отношения с рядом соседей, которые были самыми ярыми защитниками европейских и евроатлантических устремлений Украины.

Принятый Радой закон об образовании, в котором существенно ограничиваются права нацменьшинств на Украине, вызвал дипломатический скандал с Венгрией и Румынией. Премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что этот закон — это шаг назад, а Киев должен придерживаться европейских ценностей, если хочет европейской и евроатлантической интеграции. Он также пригрозил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

Мостоломатель
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мостоломатель

Ситуация в Киеве, Украина. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Лубенский
Перспективы нового Майдана: здесь вам не тут
В последний год также появилась напряженность в отношениях Киева и Варшавы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня". Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что польские власти намерены запретить въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции. Порошенко был вынужден инициировать проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории.

Появилось некоторая напряженность и в отношениях с Белоруссией. Конец года ознаменовался так называемым "шпионским скандалом". КГБ Белоруссии в конце ноября подтвердило задержание украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети.

Донбасс: почти без успехов 

Президент Украины Петр Порошенко и избранный глава партии Солидарность, Юрий Луценко на съезде в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Сказки от Порошенко: о чем украинские власти врали в 2017 году
Этот год не принес ответа на ключевой для Украины вопрос конфликта в Донбассе. Сторонам не удалось достичь прогресса почти ни по одному из пунктов минских соглашений, а каждое новое объявленное перемирие почти сразу же нарушалось. В Киеве считают, что минский процесс фактически находится в тупике.

"Хотя мы решаем много проблем, экономических и социальных, они не на слуху, но значительно влияют на жизнедеятельность людей, которые там проживают. Но в целом, извините, может, я буду некорректным, но я не вижу света в конце тоннеля", — заявил представитель Киева в контактной группе по Донбассу, бывший украинский президент Леонид Кучма.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Война кончится, когда на Украине появится "вменяемая власть", заявили в ДНР
Схожее мнение выразил и представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук. "Минский переговорный процесс находится в своеобразном тупике. 20 декабря был 73-й раунд переговоров и это только рабочей группы по вопросам безопасности. Где-то 12-13 раундов мы топчемся на месте, повестка дня практически неизменна… В связи с этим рассчитывать на то, что в минском процессе будет прорыв, пока что не стоит", — сказал он.

Прогресс к концу года наметился только по одному пункту — 27 декабря состоялся самый масштабный за время конфликта обмен пленными: Киев передал более 230 человек в обмен на 73, которые находились в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. К этому обмену стороны готовились почти полтора года, процесс неоднократно оказывался на грани срыва, но сторонам все же удалось достичь компромисса. Стороны конфликта заявили о намерении продолжить работу в этом направлении в следующем году в рамках работы контактной группы в Минске.

Крымская зрадасть
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Крымская зрадасть

Представитель Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Денис Пушилин. Архивное фото.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В ДНР ответили на заявление ЛНР о возможном возвращении в состав Украины
Некоторые украинские политики считают, что так как минские договоренности по Донбассу себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения. В администрации президента Украины неоднократно заявляли, что альтернативы "Минску-2" пока нет.

Между тем, в администрации Порошенко был разработан закон о реинтеграции Донбасса. Законопроект был принят Радой в первом чтении в начале октября. Согласно документу, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными, а структуры управления непризнанных республик — оккупационными администрациями. Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор". Ожидалось, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет принят Радой до Нового года, однако его рассмотрение отложили. В президентской партии "Блок Петра Порошенко" заявили, что после внесенных ко второму чтению правок документ не соответствует стратегии президента по возвращению Донбасса. Кроме того, против этого закона якобы выступают западные партнеры Киева: в ЕС и США считают, что его принятие осложнит переговоры по урегулированию конфликта.

Украинские пленные во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Игорь Маслов
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В Донбассе завершился обмен пленными
Еще в январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
В пролете!
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В пролете!

В этом году началась активная работа по реализации идеи о введении миротворцев ООН в Донбассе. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам. По данным Wall Street Journal, ссылающейся на дипломатические источники в США и ЕС, Вашингтон намерен предложить план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

Антироссийская риторика продолжается 

Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Барьер между народами: Украина ограничивает культурные связи с Россией
Не поменялась за прошедший год и ситуация в отношениях Украины и РФ: между Киевом и Москвой по-прежнему нет прямых контактов, при этом украинская сторона все свои неудачи во внешней и внутренней политике продолжает списывать на Россию. Власти Украины по-прежнему обвиняют РФ в "оккупации" Крыма и части территории Донбасса, поставках оружия и политических преследованиях своих граждан, несмотря на неоднократные заявления Москвы о безосновательности таких обвинений. По-прежнему звучат призывы к разрыву дипломатических отношений и введению визового режима с Россией.

С нового года Украина вводит биометрический контроль для иностранцев на границе. Он будет предполагать сбор отпечатков пальцев и наличие биометрического паспорта для въезда. Секретарь СНБО Александр Турчинов ранее заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. При этом Климкин не исключил возможности введения визового режима с РФ в будущем, если власти Украины не устроит качество работы биометрического контроля.

Девушка на шаре
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Девушка на шаре

Репродукция картины В. М. Васнецова Три богатыря.
© РИА Новости / Э. Коган
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Украина признала богатырей из русских сказок угрозой
Кроме этого Киев продолжает политику ограничения работы российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. С марта 2015 года приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

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  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
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  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

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  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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