Москва и Ватикан одинаково видят угрозы в ХХI веке, заявил российский посол

РИМ, 28 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Россию и Ватикан сближает общее видение мира и его дальнейшей судьбы, а также основных угроз для мира в ХХI веке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.
"Отдельно хотел бы подчеркнуть общность подходов РФ и Ватикана в таком важном вопросе, как сохранение режимов нераспространения – ядерного, химического, бактериологического и биологического оружия, а также ракетных технологий. Ватикан постоянно, с заметной настойчивостью продвигает идею сохранения режимов нераспространения", — заметил Авдеев.
При этом он не исключил того, что у Москвы и Святого престола при решении данной проблемы могут существовать "разные методики". Так, например, Ватикан подписал Договор о запрещении ядерного оружия, решение о подготовке которого было принято на сессии ГА ООН в декабре 2016 года, а РФ дистанцировалась от этого соглашения.
"Однако смысл действий у нас один и тот же. Ватикан говорит, что нужно ликвидировать ядерное оружие, но на основе сохранения равенства и неделимости безопасности. И то же самое отметил, комментируя этот договор в ходе своей предпоследней ежегодной пресс-конференции, президент России", — подчеркнул посол.
Авдеев также упомянул о беспокоящей и РФ, и Ватикан опасности нерегулируемой глобализации, которая неразрывно связана с неолиберальными ценностями.
"Фактически неолиберализм является прямой противоположностью либерализма. Ведь неолиберал концентрирует свое внимание исключительно на проблемах и правах личности, а весь комплекс обязанностей при этом куда-то исчезает. Ватикан считает, что распространяемая через интернет и другие механизмы глобализации модель, при которой права и обязанности не уравновешены, приводит к серьезной деформации в гражданских обществах. Ватикан настаивает на том, что глобализация не должна деформировать христианские морально-этические ценности", — констатировал собеседник РИА Новости.
Читайте полный текст интервью с Александром Авдеевым на сайте Ria.ru >>