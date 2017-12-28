Москва и Ватикан одинаково видят угрозы в ХХI веке, заявил российский посол

РИМ, 28 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Россию и Ватикан сближает общее видение мира и его дальнейшей судьбы, а также основных угроз для мира в ХХI веке, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

"У нас есть общность в видении угроз и опасностей XXI века. Это кардинальная вещь, которая нас сближает. Во-первых, речь идет об угрозе любого терроризма – уголовного, религиозного, сепаратистского. Второй угрозой является ослабление режимов нераспространения. Кроме того, особую опасность представляют собой наркотрафик и разделение в мире на бедных и богатых. Мы одинаково видим опасность социально-экономического неравенства и терроризма, которые вызывают массовую миграцию, ставшую одним из самых серьезных вызовов современности", — сказал российский дипломат.

"Отдельно хотел бы подчеркнуть общность подходов РФ и Ватикана в таком важном вопросе, как сохранение режимов нераспространения – ядерного, химического, бактериологического и биологического оружия, а также ракетных технологий. Ватикан постоянно, с заметной настойчивостью продвигает идею сохранения режимов нераспространения", — заметил Авдеев.

При этом он не исключил того, что у Москвы и Святого престола при решении данной проблемы могут существовать "разные методики". Так, например, Ватикан подписал Договор о запрещении ядерного оружия, решение о подготовке которого было принято на сессии ГА ООН в декабре 2016 года, а РФ дистанцировалась от этого соглашения.

"Однако смысл действий у нас один и тот же. Ватикан говорит, что нужно ликвидировать ядерное оружие, но на основе сохранения равенства и неделимости безопасности. И то же самое отметил, комментируя этот договор в ходе своей предпоследней ежегодной пресс-конференции, президент России", — подчеркнул посол.

Авдеев также упомянул о беспокоящей и РФ, и Ватикан опасности нерегулируемой глобализации, которая неразрывно связана с неолиберальными ценностями.

"Фактически неолиберализм является прямой противоположностью либерализма. Ведь неолиберал концентрирует свое внимание исключительно на проблемах и правах личности, а весь комплекс обязанностей при этом куда-то исчезает. Ватикан считает, что распространяемая через интернет и другие механизмы глобализации модель, при которой права и обязанности не уравновешены, приводит к серьезной деформации в гражданских обществах. Ватикан настаивает на том, что глобализация не должна деформировать христианские морально-этические ценности", — констатировал собеседник РИА Новости.

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