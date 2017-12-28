СМИ сообщили об увеличении числа жертв теракта в Кабуле

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Число погибших в результате двойного теракта в Кабуле возросло до 40 человек, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на представителя МВД.

По данным агентства, ранения получили по меньшей мере 30 человек.

Ранее сообщалось о 13 погибших и более 50 пострадавших.

Взрыв прогремел в четверг утром на западе города. Целью атаки, по предварительным данным, стало местное информационное агентство и культурный центр.

Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД Нусрата Рахими, первое взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. Позднее сработали две магнитные мины, установленные на стенах культурного центра. По словам Рахими, все жертвы стали следствием атаки террориста-смертника.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок. По данным телеканала, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к взрывам.