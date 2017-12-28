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Посол России в Ватикане отметил возросшее доверие между двумя странами

10:2228.12.2017
(обновлено: 11:12 28.12.2017)
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© Фото : предоставлено посольством РФ в ВатиканеПосол РФ в Ватикане Александр АвдеевПосол РФ в Ватикане Александр Авдеев
© Фото : предоставлено посольством РФ в Ватикане

РИМ, 28 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Отношения между Россией и Ватиканом в настоящее время отличает возросшее доверие и близость позиций по важнейшим международным проблемам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев. Архивное фото
© Фото : предоставлено посольством РФ в Ватикане
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Подводя итоги уходящего года, дипломат подчеркнул, что его можно назвать одним из самых интересных периодов в истории современных отношений между РФ и Ватиканом.

"Что же отличает наши отношения сегодня? Во-первых, возросшее доверие. Два визита президента РФ Владимира Путина в Ватикан, его телефонные беседы с папой Римским Франциском создали личностные отношения доверия. У нас есть симпатии друг к другу, основанные не только на церковных делах, но и на отношении к важным международным проблемам. Кроме того, конечно, большую роль в этом деле играет близость наших внешнеполитических позиций. Возьмите любую крупную международную проблему, и вы сразу же обнаружите близость позиций Ватикана и России", — сказал посол.

Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин во время встречи. 23 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь Ватикана: Россия должна играть большую роль в созидании мира
Авдеев напомнил, что, несмотря на очень маленькую территорию, государство-город Ватикан имеет поистине глобальные интересы. "Ватикан заинтересован в том, чтобы в любых регионах мира, где находятся христиане и, прежде всего, католики, были обеспечены мир, стабильность и безопасность", — указал он. Посол также заметил, что в мире сегодня есть 1 миллиард 200 миллионов католиков, для которых слово и авторитет папы Римского зачастую важнее позиции собственных премьеров и президентов.

Апофеозом политического сотрудничества между РФ и Ватиканом Авдеев назвал состоявшийся в августе визит в Россию государственного секретаря Святого престола, кардинала Пьетро Паролина. "За всю историю наших отношений с Ватиканом глава российского государства ни разу не принимал у себя госсекретаря Святого престола. Но на сей раз президент Путин принял кардинала Паролина, который для этого специально прилетел в Сочи, где состоялась очень содержательная и насыщенная беседа буквально по всем основным международным проблемам", — подчеркнул он.

Посол резюмировал, что за последний год у МИД РФ сложилась очень интересная система политических консультаций с дипломатическим ведомством Ватикана, благодаря которой "мидовские часы все время сверяются, и это создает атмосферу хорошего партнерства". "Регулярно встречаются и наши министры, чего раньше также не было. Сейчас (глава МИД РФ — ред.) Сергей Лавров проводит в год две-три обстоятельные встречи с архиепископом Полом Ричардом Галлахером. Последняя такая встреча состоялась в декабре на заседании СМИД ОБСЕ в Вене", — указал Авдеев.

Президент РФ Владимир Путин и госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин во время встречи. 23 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Он отметил, что в этом году было подписано соглашение между Росархивом и Секретным архивом Ватикана, первым плодом которого стало открытие в декабре в Москве выставки "Романовы и папский престол: 1613-1917. Россия и Ватикан". "К слову, сразу же после подписания этого соглашения в Секретный архив для сбора научных материалов поехали наши архивисты и диссертанты, и Ватикан оказывает им всестороннюю помощь", — констатировал дипломат.

Авдеев также обратил внимание на сотрудничество наших стран в области медицины. По его словам, в ватиканском педиатрическом госпитале Bambino Gesù ежегодно делают операции 20-25 детям из России. Этот госпиталь передает российским коллегам некоторые технологии операционного лечения, которые уже используются в Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого в Москве.

Читайте полный текст интервью с Александром Авдеевым на сайте Ria.ru >>

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