СМИ сообщили о 13 жертвах атаки террориста-смертника в Кабуле

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Число жертв атаки террориста-смертника в Кабуле возросло до 13 человек, более 50 пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей минздрава.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 20 пострадавших.

Взрыв прогремел в четверг рядом с одной из мечетей на западе города. Целью атаки, по предварительным данным, стало местное информационное агентство. Взрывное устройство, возможно, привел в действие террорист-смертник. Позднее стало известно о втором взрыве. По данным СМИ, целью атаки стал культурный центр.