В Кабуле прогремел второй взрыв, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Второй взрыв прогремел в четверг в столице Афганистана Кабуле, передает агентство Пажвак.

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Ранее сообщалось о еще одном взрыве в Кабуле. По данным телеканала 1TV, взрыв прогремел в четверг рядом с одной из мечетей. Как сообщает агентство Пажвак со ссылкой на источник, целью взрыва было местное новостное агентство Sada-i-Afghan. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. В результате взрыва погибли по меньшей мере четыре человека, 18 получили ранения.

Как сообщается Пажвак, среди погибших — три журналиста.