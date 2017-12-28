СМИ уточнили число погибших при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 10 человек, еще 20 получили ранения, сообщает агентство Пажвак.

Ранее сообщалось о 4 погибших и 18 пострадавших. Среди погибших — 3 журналиста.

Взрыв прогремел в четверг рядом с одной из мечетей на западе города. Целью атаки, по предварительным данным, стало местное информационное агентство. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Позднее стало известно о втором взрыве. По данным СМИ, целью атаки стал культурный центр.