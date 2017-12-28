Южная Корея проведет учения по обороне острова Токто, оспариваемого Японией

ТОКИО, 28 дек — РИА Новости. Южная Корея намерена провести 28-29 декабря военные учения по обороне острова Токто, на который претендует Япония, объявил в четверг штаб южнокорейских военно-морских сил.

"Вооруженные силы 28 декабря в течение двух дней будут проводить регулярные учения по обороне острова Токто — территории Республики Корея — от агрессии внешних сил", — говорится в сообщении штаба, которое передало агентство Рёнхап.

В учениях на острове Токто, уже вторых после прихода к власти в мае этого года президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, будут задействованы все рода войск этой страны.

В прошлый раз маневры проводились 15 июня.

Ожидается, что Япония выразит свой протест против проведения Южной Кореей этих учений, так как претендует на остров Токто, который японцы называют Такэсима.