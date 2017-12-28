При взрыве в Кабуле погибли четыре человека, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. По меньшей мере 4 человека погибли и 6 пострадали при взрыве в Кабуле, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав.

По данным агентства Пажвак, ранения получили 18 человек.

Ранее местные СМИ сообщили о взрыве в столице Афганистана Кабуле. По данным 1TV, взрыв прогремел в четверг рядом с одной из мечетей. Как сообщает агентство Пажвак со ссылкой на источник, целью взрыва было местное новостное агентство Sada-i-Afghan.

Телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД сообщает, что взрывное устройство скорее всего было приведено в действие террористом-смертником.

По данным телеканала Tolo News, на место взрыва прибыли силы безопасности. Район происшествия был оцеплен.

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