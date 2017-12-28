В Китае вводят виртуальные удостоверения личности

ПЕКИН, 28 дек – РИА Новости. Жители Китая с начала 2018 года смогут пользоваться виртуальными удостоверениями личности, которые будут сохранены в специальных приложениях на смартфонах, сообщает издание "Гуанчжоу жибао".

Первой на новую систему перейдет южная провинция Гуандун. В рамках пилотного проекта, запушенного в начале этой недели в Гуанчжоу, жители округа Наньша смогли первыми опробовать новую технологию.

Виртуальные удостоверения личности будут доступны в двух форматах – один для неформального пользования можно будет самостоятельно установить в мессенджере WeChat, к примеру для того, чтобы показать его в магазине или музее.

Для получения и использования второго — уже более официального формата виртуальных удостоверений личности — необходимо приехать в местное отделение полиции и зарегистрироваться в специальной системе, для получения такого удостоверения необходимо будет предоставить полную информацию о себе и пройти процедуру сканирования лица, чтобы позже специальные приборы могли точно распознавать личность человека.

Второй формат удостоверения личности можно будет применять при покупке железнодорожных билетов, при заселении в гостиницу и при оформлении лицензии на ведение коммерческой деятельности.

Пока проект начат только в провинции Гуандун, однако в начале следующего года планируется распространить действие виртуальных удостоверений личности по всей стране.