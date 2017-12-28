В ДНР сообщили об одном нарушении перемирия украинскими силовиками за сутки

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске ранее согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"За прошедшие сутки ВС Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелу из автоматического гранатомета и стрелкового вооружения подвергся поселок Доломитное. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — сказал журналистам представитель оперативного командования.