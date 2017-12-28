В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки не зафиксировала нарушений перемирия в Донбассе со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.
"За минувшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано", — сообщили в пресс-службе Народной милиции.
Украинские силовики, в свою очередь заявили, что ополченцы в Донбассе четыре раза за сутки обстреляли их позиции, двое военных получили легкие ранения.
Отмечается, что все нарушения состоялись на донецком направлении.
На Приазовье, по словам украинских военных, их провоцировали на боевые противостояния вблизи Водяного. Огонь здесь шел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
Также отмечается, что огонь из гранатометов и стрелкового оружия шел в пригороде Авдеевки. Около Каменки зафиксировано использование легкого пехотного вооружения.