В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (378)

ЛУГАНСК, 28 дек — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки не зафиксировала нарушений перемирия в Донбассе со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"За минувшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано", — сообщили в пресс-службе Народной милиции.

Украинские силовики, в свою очередь заявили, что ополченцы в Донбассе четыре раза за сутки обстреляли их позиции, двое военных получили легкие ранения.

Как сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы "осуществили четыре прицельных обстрела позиций вооруженных сил Украины". "В результате вражеских обстрелов двое военных сил АТО получили легкие ранения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все нарушения состоялись на донецком направлении.

На Приазовье, по словам украинских военных, их провоцировали на боевые противостояния вблизи Водяного. Огонь здесь шел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

Также отмечается, что огонь из гранатометов и стрелкового оружия шел в пригороде Авдеевки. Около Каменки зафиксировано использование легкого пехотного вооружения.