Трамп заявил об уменьшении "территории ИГ*" за время его президентства

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за период его президентства территория, занимаемая террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке, сократилась в девять раз.

"Двадцатого января, когда прошла инаугурация Трампа, по подсчетам, 35 тысяч боевиков ИГ* занимали около 17500 тысяч квадратных миль (примерно 45000 квадратных километров) территории в Сирии и Ираке. По состоянию на 21 декабря, по оценкам военных США, оставшаяся тысяча или около того боевиков контролирует около 1900 квадратных миль (примерно 5000 квадратных километров)", — приводит Трамп выдержку из статьи газеты Washington Examiner в своем Twitter. При этом авторы материала ссылаются на официальные данные Пентагона.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 11 декабря перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. Позже президент США Дональд Трамп также объявил, что почти 100% территорий в Сирии и Ираке, ранее захваченных ИГ*, освобождены, но при этом американское военное присутствие в двух странах сохраняется.

*Террористическая организация, запрещенная в России.