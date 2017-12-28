В Мальте частный самолет выехал со стоянки в аэропорту и врезался в здание

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X, предположительно, в результате сильного ветра выехал со стоянки в международном аэропорту Мальты и врезался в здание, где находятся офисы строительной компании Polidano Group, сообщает газета Times of Malta.

Инцидент произошел в среду вечером. Как отметает издание, непилотируемое воздушное судно сдвинулось с противооткатных упоров, пробило ограждение и въехало в здание, принадлежащее Polidano Group. В момент происшествия в офисах никого не было.

"Похоже, это произошло в результате сильного ветра. Здание не получило сильных повреждений, но мы предполагаем, что самолет получил", — сообщил газете представитель компании Жан-Поль Саммут.

На место происшествия прибыли представители аэропорта, полицейские и военнослужащие. Находящаяся рядом дорога перекрыта. Управление по транспорту Мальты и администрация аэропорта начала расследование инцидента.