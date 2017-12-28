МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что более 15 граждан России, находящихся в украинских тюрьмах, нужно обменять на режиссера Олега Сенцова и других украинских граждан, осужденных в России.

"Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма… — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других", — сказал Порошенко в интервью украинскому изданию "Страна.ua".

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговоренв России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*) Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима. Позднее Минюст Украины заявил, что запросил у России выдачу Карпюка.

В среду состоялся обмен пленными сначала между Украиной с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой. Луганск передал Киеву 16 человек в обмен на 73 (двое отказались возвращаться). Донецк освободил 58 человек в обмен на 165. Таким образом, ЛНР и ДНР передали всех 74 пленных. Киев передал 238 человек, хотя изначально сообщалось о 306.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.