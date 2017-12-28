В Бразилии задержали одного из лидеров крупного мексиканского наркокартеля

МЕХИКО, 28 дек – РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии в среду задержала в районе города Форталеза мексиканца Хосе Гонсалеса Валенсию, который считается одним из лидеров мощного наркокартеля "Халиско-Новое поколение".

По данным портала Globo, Валенсия был задержан по решению верховного федерального суда Бразилии в соответствии с просьбой США для экстрадиции, так как против него существуют подозрения в распространении наркотиков на территории этой страны.

Бразильская полиция уточнила, что Валенсия находился вместе с семьей в люксовом туристическом комплексе в районе Форталезы, сопротивления он не оказывал. При этом у задержанного были при себе боливийские миграционные документы, в которых он идентифицировался как мексиканец, но с другой фамилией и именем. В Бразилию он также прибыл из Боливии, где, судя по всему, и скрывался в течение последних двух лет после своего бегства из Мексики.

Теперь окончательный вердикт о его экстрадиции в США должен снова принять верховный федеральный суд южноамериканской страны.

Картель "Халиско – Новое поколение" сейчас считается одним из самых могущественных в Мексике. В 2015 году члены группировки атаковали военный вертолет, в результате чего погибли восемь человек, а затем патруль полиции на одной из трасс, убив 15 и ранив пятерых полицейских. Эта атака стала одной из самых больших потерь мексиканской полиции за последние годы.

Атака на вертолет была совершена во время крупномасштабной операции, проводившейся властями против картеля. В ответ бандиты не только сбили вертолет, но и устроили беспорядки на улицах второго по величине города Мексики Гвадалахары, сожгли десятки автомобилей и АЗС, разгромили отделения банков, в самом городе также были убиты полицейский и восемь преступников.

Недавно в Мексике застрелили популярного блогера по прозвищу Пират из Кулиакана, предположительно, за то, что он, находясь в состоянии опьянения, позволил себе отпустить очень обидное замечание сексуального характера в адрес Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Менчо, лидера картеля "Халиско".