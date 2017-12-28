В Аргентине один человек погиб при взрыве на зерновом предприятии

МЕХИКО, 28 дек – РИА Новости. Один человек погиб и восемь получили ранения в среду в результате сильного взрыва на зерновом предприятии китайской компании в речном порту Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин в Аргентине, сообщает местная префектура.

По ее данным, причиной взрыва в зоне разгрузки грузовиков с зерном могла стать накопившаяся за несколько дней зерновая пыль, воспламенившаяся от случайной искры. В итоге значительная часть зоны была охвачена огнем.

Портал Nacion сообщает, что префектура подтвердила гибель одного человека и ранения восьми, многие из которых получили серьезные ожоги. На месте возгорания продолжают работать пожарные и полиция.

Ранее сообщалось, что при взрыве ранения получили 17 человек.