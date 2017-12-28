Пушков назвал Украину "страной года" по нанесению ущерба самой себе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков подвел итог "достижениям" Украины в уходящем году. Своими выводами он поделился в Twitter.

Одним из главных достижений Украины сенатор назвал блокаду Донбасса, инициированную официальным Киевом. Цена подобного шага, как пишет Пушков, стоила стране 1% ВВП или 1,8 миллиарда долларов, в связи с чем Пушков назвал Украину "страной года" по нанесению самой себе ущерба".

Украина — "страна года" по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП — 1.8 млрд долл. Причем блокаду ввела сама Украина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2017 г.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за экономической блокады Донбасса экономика страны пнесла ущерб, равный одному проценту ВВП. Чиновник отметил, что Киеву необходимо увеличить добычу собственных энергоресурсов и экспортировать их за рубеж.

​В январе 2017 года радикалы перекрыли вывоз с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР любых грузов, в том числе угля. Это привело к дефициту топлива на Украине. При этом Донецкая и Луганская республики нашли выход из ситуации и начали экспортировать уголь в третьи страны. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Данная мера будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.