СМИ: в Турции 27 человек отправили в тюрьму за связи с организацией Гюлена

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Суды в южных и юго-восточных провинциях Турции в среду приговорили к различным тюремным срокам 27 человек за причастность к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого Анкара считает виновным в попытке госпереворота, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в силовых структурах.

Суд в провинции Адыяман вынес приговор двум юристам, которых обвиняли в связях с FETO, назначив им наказание в виде девяти и 12 лет тюрьмы соответственно. В провинции Адана экс-главу отделения полиции приговорили к девяти годам тюремного заключения, еще семь человек получили сроки от трех до девяти лет.

В провинциях Анталья и Кахраманмараш суды вынесли в среду приговор 15 подозреваемым по аналогичному делу. Согласно решению судов, они должны будут провести в тюрьме от одного до девяти лет. В провинциях Шанлыурфа и Газиантеп двух обвиняемых, в том числе человека, ответственного за создание ячеек организации в вооруженных силах страны, приговорили к тюрьме на сроки от шести до девяти лет.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих. Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.