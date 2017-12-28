Энергосбой парализовал работу калифорнийского "Диснейленда"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Несколько десятков аттракционов в калифорнийском парке Disneyland остановились из-за сбоя в электроснабжении, пишет газета Los Angeles Times.

Инцидент произошел около 11.00 по местному времени (22.00 мск). Как сообщила представительница парка развлечений, к перебоям подачи электричества привела поломка трансформатора. Посетителям, находившимся на аттракционах в момент сбоя, помогли спуститься. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время работа аттракционов восстановлена, однако, как сообщается в Twitter парка, входные билеты сейчас не продаются.