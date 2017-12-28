Опрос: Трамп приблизился к Обаме в "рейтинге восхищения" в США

ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама и бывшая госсекретарь в его администрации и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон в 2017 году остаются лидерами рейтинга восхищения среди американцев, свидетельствуют данные социологического опроса компании Gallup.

По данным исследования, 17% жителей страны сказали, что среди мужчин больше всего восхищаются Обамой, среди женщин кандидатуру Клинтон назвали 9%. Вторые места заняли действующий президент США Дональд Трамп (14%) и экс-первая леди Мишель Обама (7%), соответственно. На третьем месте оказались папа Римский Франциск (3%) и телеведущая Опра Уинфри (4%).

Характерно, что по сравнению с 2016 годом рейтинги Обамы и Трампа упали, но у бывшего президента гораздо больше: первым восхищались 22% опрошенных, а вторым – 15%. Рейтинг Клинтон упал за год на 3%, а у Мишель Обамы лишь на 1%.

Также в числе кандидатов среди мужчин называли популярного в США 99-летнего пастора Билли Грэма, сенаторов Джона Маккейна и Берни Сандерса, предпринимателей Джеффа Безоса, Илона Маска и Билла Гейтса, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, Далай-ламу и вице-президента США Майка Пенса.

Среди женщин называли сенатора Элизабет Уоррен, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, королеву Великобритании Елизавету II, экс-госсекретаря Кондолизу Райс, первую леди Меланью Трамп, постпреда США при ООН Никки Хейли, герцогиню Кейт Миддлтон и певицу Бейонсе.

В то же время четверть американцев не смогла назвать мужчину или женщину, которыми они восхищаются больше всего. В этой категории 9% назвали родственника или друга среди мужчин, а еще 13% среди женщин.

Результаты исследования Gallup основаны на телефонных опросах, проведенных 12 декабря. 4-11 июля 2017 года, со случайной выборкой 1049 взрослых в возрасте от 18 лет. Для результатов, основанных на общей выборка, погрешность выборки составляет ±4 процентных пункта при 95% уровне доверия.